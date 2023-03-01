Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Израиля на уровне A+

Известное американское рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Израиля на уровне A+ и ожидает, что рост ВВП Израиля останется устойчивым на уровне 2,9% в 2023 году после 6,4% в 2022 году.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Прогноз сделан с учетом глобальных экономических проблем и ужесточения денежно-кредитной политики, которые ударят по частному потреблению и инвестициям. Эксперты полагают, что рост будет поддерживать продолжающийся экспорт из высокотехнологичной и оборонной промышленности, сильный рост населения и растущие государственные расходами после принятия бюджета.

«Мы прогнозируем, что рост вернется к своему долгосрочному потенциалу выше 3% в 2024 и 2025 годах», – сказано в прогнозе.

Ранее мы рассказывали о снижении уровня безработицы в январе в Израиле, который составил 4,3%, что на 0,1 меньше, если сравнивать с декабрем прошлого года. Согласно информации Центрального статистического бюро, произошло снижение количества соискателей в Израиле в первый месяц до 4,1% – 181 тысяч, а в декабре прошлого года без работы были 189,3 тысячи израильтян.

Также «Курсор» сообщал, что министр финансов Бецалель Смотрич утвержденный правительством бюджет и закон о мероприятиях на 2023-2024 годы. Решение правительства, в частности, касается общего горизонтального сокращения на 3% в 2023 году, дополнительно на 3% в 2024 году и дополнительно на 1,5% в 2025 году. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Помимо этого в торговой компании Lеyman Schlissel приняли решение о повышении цен на некоторые продукты в марте в среднем примерно на 7%.