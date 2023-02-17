Израиль и Китай могут подписать Соглашение о свободной торговле уже в этом году

Израиль и Китай близки к завершению переговоров по соглашению о свободной торговле, которое может быть подписано в этом году.

Китай планировал подписать пакт еще в 2022 году, но карантин из-за пандемии Covid-19 и невозможность проведения личных встреч привели к задержкам в переговорах.

Об этом сообщает Globes.

В течение следующих двух месяцев состоится еще одна встреча между командами, формулирующими соглашение. Внутренние источники описывают это как «одну из самых решающих встреч», на которой будут улажены дальнейшие технические детали. Ожидается, что соглашение улучшит торговлю между Израилем и Китаем, который в настоящее время является основным торговым партнером Израиля.

Среди прочего, соглашение положит конец 7% пошлине, взимаемой с китайских автомобилей, ввозимых в Израиль, хотя неясно, окажет ли это какое-либо существенное влияние на цены, учитывая слабость шекеля и рост цен на электромобили в самом Китае.

В 2022 году импорт китайских автомобилей вырос на 276%. Доставки составили 25 238, что составляет 8% от всех доставок. За последние три месяца модели электромобилей китайского производства лидировали в таблице поставок по моделям в Израиле. В 2022 году Китай стал вторым по величине экспортером автомобилей в мире после Германии, экспортировав более 1 млн автомобилей.

«Переговоры о торговом соглашении с Китаем проходят в соответствии с первоначальным графиком», — говорится в заявлении Министерства промышленности, торговли и труда.

Ранее Курсор писал, что Израиль и Япония продвигаются к важному соглашению о торговле. Израиль и Япония предпринимают первые шаги для подписания соглашения о свободной торговле, которое, как ожидается, снизит тарифы и цены на автомобили, игрушки и другие импортные товары японского производства.

Курсор сообщал, что соглашение о зоне свободной торговле с Южной Кореей даст израильским компаниям конкурентное преимущество на корейском рынке и, как ожидается, увеличит и диверсифицирует израильский экспорт в Корею, а также будет способствовать привлечению корейских инвестиций в Израиль

Напомним, что Великобритания начинает переговоры о свободной торговле с Израилем.