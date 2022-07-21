Великобритания начинает переговоры о свободной торговле с Израилем

В Британии заявили, что существующая торговая сделка основана на старом соглашении Евросоюза, которое не включает конкретных положений об услугах.

Великобритания начала переговоры о свободной торговле с Израилем, направленные на укрепление связей в сфере услуг и технологий, поскольку она ищет новые торговые сделки после выхода из Европейского Союза.

Представители Британии заявили, что текущая торговая сделка между двумя странами основана на старой сделке ЕС, в которой нет конкретных положений об услугах. Торговые отношения в денежном эквиваленте в настоящее время достигают 5 млрд фунтов стерлингов (6 млрд долларов) в год.

«Великобритания и Израиль — сверхдержавы современных высокотехнологичных услуг, но наши нынешние торговые отношения основаны на соглашении от 1995 года, до того, как смартфоны, Интернет и цифровые услуги изменили мировую экономику. Объединение мощи наших экономик в обновленном торговом соглашении будет стимулировать торговлю, поддерживать рабочие места и поможет вывести наши экономические отношения на новый уровень», — заявила министр торговли Анн-Мари Тревельян.

Великобритания заявила, что сделка может увеличить экспорт услуг Великобритании на сумму до 78 млн фунтов стерлингов и принести пользу более чем 6 000 предприятий.

Наша редакция писала, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.

Также обнародован отчет о состоянии экономики Израиля. Центр Тауба опубликовал отчет «Картина нации 2022», в котором представлены некоторые из наиболее существенных тенденций в сферах экономики, рынка труда.

Напомним, что Банк Израиля заявил, что рост экономики может продолжиться, несмотря на политические потрясения.