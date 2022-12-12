Израиль собирает налог на 2,9 млрд шекелей с упущенной прибыли

Специальный порядок, введенный 15 ноября 2021 года, позволяющий израильским компаниям высвобождать упущенную прибыль в качестве дивидендов по сниженной налоговой ставке, принес государству 2,9 млрд шекелей налоговых поступлений на общие дивиденды в размере 35 млрд шекелей по состоянию на 13 ноября 2022 года. Эта сумма почти в три раза превышает 1 млрд шекелей, который правительство рассчитывало собрать.

Нераспределенная прибыль — это нераспределенный доход, освобожденный от налога на прибыль в соответствии с Законом о поощрении капитальных вложений. Большая часть денег была выплачена в последний момент. По состоянию на 9 ноября 2022 года 2 млрд шекелей было уплачено в виде налога на дивиденды на сумму 23 млрд шекелей, а в сентябре сообщилось, что 1,35 млрд шекелей было уплачено в виде налога с недополученной прибыли на дивиденды на сумму 12,7 млрд шекелей.

Среди компаний, которые воспользовались возможностью платить сниженные налоги, была Elbit Systems Ltd, которая в феврале объявила о выплате 80 млн долларов (250 млн шекелей), а Rafael Компания Advanced Defense Systems выплатила 450 млн шекелей недополученной прибыли, а Israel Aerospace Industries уведомила Тель-Авивскую фондовую биржу о выплате 574,1 млн шекелей (164 млн долларов).

В предыдущем приказе об удержанной прибыли в 2012 году правительство Израиля собрало 4,3 млрд шекелей из дивидендов в размере 60 млрд шекелей от 204 компаний.

Несмотря на большую сумму налога, полученного государством от этого заказа, это лишь капля в море миллиардов, которыми владеют компании. В отчете государственного контролера за 2020 год была глава, посвященная «нераспределенной прибыли». Госконтролер охарактеризовал эту прибыль как налоговое нарушение, используемое контролирующими акционерами в качестве «кошелька компании» для накопленного капитала, в то время как Налоговая служба Израиля потеряла огромные суммы налогов. Согласно отчету, в 2018 году компании получили прибыль в размере более 600 млрд шекелей.

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