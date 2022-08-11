Израиль установил новый рекорд по покупкам кредитной картой

Израильтяне побили новый рекорд. Стало известно о сумме ежедневных расходов по кредитным картам в июле.

В июле сумма ежедневных расходов по кредитным картам достигла более 1,248 миллиарда шекелей. Предыдущий рекорд ежедневных расходов был зафиксирован в июне 2022 года и составлял 1,225 миллиарда шекелей.

Ежедневные расходы в июле были на 1,9% выше, чем в июне.

Напомним, ранее мы писали, что китайский гигант онлайн-торговли AliExpress объявил в среду, что скоро откроет склады в Израиле.

В настоящее время на сайте AliExpress на иврите проходит крупная распродажа товаров по сниженным ценам, приуроченная к открытию этих складов, которое официально состоится в конце августа.

Израиль является растущим рынком для бренда, как недавно объяснил директор по международному развитию компании The Marker. Он отметил, что продажи в еврейском государстве росли очень быстро, что подтолкнуло AliExpress к постепенному инвестированию в маркетинг для потребителей страны.

Явный признак этого интереса к Израилю: страна занимает пятое место в мире по размещению складов AliExpress после России, США, Испании и Бразилии. Джек Ма, генеральный директор Alibaba, материнской компании AliExpress, посетил Израиль в 2018 году, встретившись с тогдашним премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

«Курсор» сообщал ранее про контроль Банка Израиля: теперь банки не смогут повышать комиссию за обслуживание счета.