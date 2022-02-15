Израильская компания Wix эвакуирует около 1000 украинских сотрудников и их семьи

Стажеры во время работы в Хай-Тек компаниях Фото: Пресс-служба организации «Маса»

Компания Wix, являющаяся одним из крупнейших израильских работодателей в Украине, перевела сотрудников в Турцию и Польшу.

Один из крупнейших израильских работодателей в Украине, компания по веб-разработке Wix.com Ltd., эвакуировал большую часть своих 1000 сотрудников и членов их семей в Турцию как минимум на две недели из-за растущей военной напряженности.

Об этом передает Globes.

Wix продлит их пребывание, если конфликт продолжит обостряться. Нескольких сотрудников, которые считаются критически важными для инфраструктуры компании, перевели в Польшу.

Wix оплачивает весь транспорт, проживание и питание сотрудников, переехавших из Украины. Компания заявила, что получила немало предложений от сотрудников в Израиле о размещении их украинских коллег в своих домах, однако на данный момент в таких мерах нет необходимости.

В Украине Wix управляет тремя центрами разработки: в Киеве, Львове и Днепре. Последний город, к слову, располагается на востоке Украины, который считается регионом с самым высоким риском.

Как ранее писал Курсор, в Пентагоне сообщили, что наращивание потенциала России на границе с Украиной продолжается.

Также Курсор сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой, что страны эвакуируют своих дипломатов из Киева, опасаясь нападения России.

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