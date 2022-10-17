Израильские стартапы теряют инвесторов

Падение финансирования по сравнению с прошлым годом составило более 50%, при этом резкое увеличение было зарегистрировано в раундах продления компаниями, стремящимися избежать спадов.

Инвестиции в израильские стартапы в третьем квартале 2022 года значительно упали до цифр, невиданных с 2019 года. сократился в третьем квартале года на 36%, достигнув в общей сложности 2,8 млрд долларов. Эта цифра даже ниже той, что была поднята в третьем квартале 2020 года, в разгар пандемии Covid-19, когда израильские стартапы принесли $3,1 млрд. Падение инвестиций в годовом исчислении (г/г) составило более 50%, сообщает Calcalist.

Отчет также показал, что стартапы столкнулись с падением мега-сделок на сумму более 100 млн долларов на 69% в годовом исчислении, при этом сделки роста также значительно сократились на 47% в годовом исчислении. Эти цифры во многом объясняются влиянием публичных рынков во втором квартале на частные рынки и соответствуют тенденциям, наблюдаемым в США и Европе.

Падение инвестиций в компании ранних стадий (Pre-Seed, Seed, Series A) было не столь значительным, упав на 13% в годовом исчислении, при этом было закрыто 260 таких сделок, что соответствует показателю второго квартала этого года.

Все больше стартапов на ранних стадиях проводят раунды продления. Этот рост примерно на 50% указывает на потребность в большем капитале со стороны первых основателей стартапов, которые были готовы собрать деньги на условиях своих предыдущих раундов, несмотря на рост, который они испытали. Раунды продления являются ранними индикаторами суровых условий сбора средств.

Несмотря на то, что они в основном проводятся незаметно, также не секрет, что за последние месяцы израильские компании уже совершили множество провалов. Компании на стадии роста, с другой стороны, располагают достаточными средствами после сбора средств в прошлом году. Поэтому они реструктурируют свой бюджет и/или изучают альтернативу венчурного долга, чтобы обеспечить себе более длинный взлет и отсрочить сроки сбора средств.

Эран Вестман, генеральный партнер Viola Growth, отмечает, что увеличение числа раундов продления — плохая новость для отрасли, и что следующим шагом будет больше раундов понижения.

«В настоящее время я не вижу большого числа спадов, но нет никаких сомнений в том, что в отрасли что-то происходит», — сказал он.

Один из положительных моментов в отчете показал, что, в отличие от предыдущих кризисов, иностранные венчурные капиталисты, инвестирующие в Израиль, не сокращали свое финансирование полностью при первых признаках проблем. Падение инвестиций иностранных венчурных капиталистов было таким же, как и у израильских инвесторов: 35% по сравнению с 29% соответственно.

Вестман ожидает, что четвертый квартал будет похож на третий, а может быть, даже хуже, прежде чем показатели начнут улучшаться в 2023 году: «Венчурные инвесторы получают деньги не для того, чтобы держать их в банке, и компании также хотят и нуждаются в деньгах. Тем не менее, по-прежнему существует разрыв со многими предпринимателями, которые еще не готовы принять свою реальную оценку и в настоящее время сокращают расходы, чтобы попытаться увеличить свои текущие средства, чтобы избежать необходимости снижать свою оценку».

«Но я считаю, что в 2023 году будет больше раундов роста, потому что компаниям придется привлекать средства, и между их потребностями и оценками будет совпадение», — добавил он.

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Наша редакция сообщала, что Израиль занимает первое место по цифровому качеству жизни. Обнародован четвертый ежегодный отчет SurfShark Индекс цифрового качества жизни (DQL).

Кроме этого, израильский Технион лидирует в области искусственного интеллекта в Европе. Эксперты Международного рейтинга CSRankings провели исследования и объявили Израильский технологический институт Технион университетом номер один в Европе в области искусственного интеллекта.