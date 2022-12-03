Названы самые опасные города Израиля для молодых водителей

Специалисты проанализировали, сколько молодых автомобилистов и мотоциклистов получили травмы в авариях в крупных городах за последние 5 лет.

Ассоциация «Зеленый свет» назвала пятерку самых опасных для молодых водителей городов Израиля. Ее возглавляет Умм-эль-Фахм.

Об этом сообщает портал Детали.

Ассоциация изучала, сколько молодых автомобилистов и мотоциклистов получили травмы в авариях в крупных городах Израиля (больше 50 тысяч человек) за последние 5 лет.

Отмечается, что в Умм-эль-Фахме молодые люди в возрасте до 24 лет составили 41% от всех водителей, пострадавших в ДТП за 2017-2021 годы.

После Умм-эль-Фахма идут Лод, Назарет, Рахат и Эйлат. В этих городах доля молодежи среди всех водителей, пострадавших в авариях, составляет 35%.

В Иерусалиме эта доля составляет 27%. За последние пять лет в ДТП в столице пострадали 975 молодых водителей. В Тель-Авиве-Яффо этот процент составляет 20%.

Города с самым низким показателем – Киряьт-Гат, Бейтар-Илит (17%) и Нес-Циона (13%).

Как сообщал Курсор, автолюбители имеют много возможностей сэкономить топливо при поездках, не особо ограничивая себя в удовольствии от вождения.