Названы самые опасные города Израиля для молодых водителей

Ассоциация «Зеленый свет» назвала пятерку самых опасных для молодых водителей городов Израиля. Ее возглавляет Умм-эль-Фахм.
Об этом сообщает портал Детали.
Ассоциация изучала, сколько молодых автомобилистов и мотоциклистов получили травмы в авариях в крупных городах Израиля (больше 50 тысяч человек) за последние 5 лет.
Отмечается, что в Умм-эль-Фахме молодые люди в возрасте до 24 лет составили 41% от всех водителей, пострадавших в ДТП за 2017-2021 годы.
После Умм-эль-Фахма идут Лод, Назарет, Рахат и Эйлат. В этих городах доля молодежи среди всех водителей, пострадавших в авариях, составляет 35%.
В Иерусалиме эта доля составляет 27%. За последние пять лет в ДТП в столице пострадали 975 молодых водителей. В Тель-Авиве-Яффо этот процент составляет 20%.
Города с самым низким показателем – Киряьт-Гат, Бейтар-Илит (17%) и Нес-Циона (13%).
Как сообщал Курсор, автолюбители имеют много возможностей сэкономить топливо при поездках, не особо ограничивая себя в удовольствии от вождения.
В частности, залог экономичной работы всех систем и агрегатов автомобиля – их исправное состояние. При этом речь идет не только об исправной работе двигателя (чистый впуск, исправной системе зажигания и подаче топлива). Также следует следить за чистотой воздушного и топливного фильтров. В общем, следует помнить, что почти любая система автомобиля косвенно может влиять на увеличение расхода топлива.
Также Курсор информировал о том, что названы эффективные способы уменьшить расход топлива любого авто. Современные технологии позволили автомобилям значительно меньше потреблять топливо, однако показатели расхода зависят не только от автомобиля, но и от водителя, который при наличии определенных знаний и навыков может значительно сократить потребление топлива.