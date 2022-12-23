Крупный глобальный инвестор может покинуть Израиль — СМИ

Сообщается, что инвестор пересматривает свою деятельность в стране из-за деятельности израильских банков в поселениях на территории Иудеи и Самарии.

Суверенный фонд Норвегии, крупный глобальный инвестор, пересматривает свои инвестиции в Израиль и может полностью остановить их из-за политики израильских банков в поселениях в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Фонд, который управляет доходами от природных ресурсов страны и инвестирует их в пользу государственного бюджета развития, стоит около 1,3 трлн долларов и является крупнейшим в мире в своем роде, владея примерно 1,3% мировых публичных компаний.

В настоящее время он инвестирует около 80 израильских акций, включая банки, промышленные и технологические компании. В прошлом фонд отказался от многих компаний по всему миру за деятельность, которую он считал неэтичной, в том числе от ряда израильских компаний, занимающихся поселениями.

Как сообщает Haaretz, официальные лица Иерусалима считают, что на последний шаг повлияло решение ООН от 2020 года составить черный список из более чем 100 глобальных компаний, ведущих бизнес, связанный с израильскими поселениями.

12-й канал сообщил, что фонд уже много месяцев рассматривает возможность прекращения инвестиций в Израиль, но в последнее время этот вопрос набирает обороты. Канал со ссылкой на неизвестного израильского чиновника, осведомленного в этом вопросе, сообщила, что свою роль сыграл крайне правый характер нового правительства.

«Наши попытки отговорить фонд от этого действия будет трудно осуществить перед лицом заявленной политики [нового] ​​правительства в отношении территорий», — сказал анонимный чиновник.

Согласно 12-му каналу, что «Ликуд» Биньямина Нетаниягу и партия «Религиозный сионизм» договорились перейти к «аннексии» земель на территории Иудеи и Самарии в рамках новой коалиции.

Хотя это обязательство сформулировано расплывчато, в нем открыто говорится, что еврейский народ «имеет естественное право на Землю Израиля» и, следовательно, «премьер-министр будет руководить формулированием и продвижением политики в рамках применения суверенитета на территории Иудеи и Самарии».

Министерство иностранных дел заявило в кратком заявлении о потенциальной ликвидации фонда, что «мы знаем об этой серьезной проблеме и занимаемся ею».

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