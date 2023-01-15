Льготы Смотрича по налогу на бензин снизят его стоимость

19:03, Сегодня
Экономика, Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

Также цены на газ будут зафиксированы на 13 агорот ниже начальной цены до конца 2023 года.

Министр финансов Бецалель Смотрич подписал в воскресенье вечером приказ о снижении закупочного и акцизного налога на бензин, снизив цены для потребителей по всему Израилю на 13 агорот по сравнению с прогнозируемым повышением цен.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Цена на газ в настоящее время снижена на три агорота из-за аналогичного приказа, подписанного предыдущим правительством, срок действия которого истекает 16 февраля.

По данным Налогового управления Израиля, предложенные Смотричем налоговые льготы приведут к тому, что цены на газ будут зафиксированы на 13 агорот ниже начальной цены до конца 2023 года.

«Курсор» сообщал, что кредитный рейтинг Израиля может просесть.

 

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