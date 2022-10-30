После выборов подорожает бензин: подробности

После выборов в Кнессет, запланированных 2 ноября, для израильтян подорожает бензин на 9 агорот.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».

Уже к середине ноября стоимость бензина может вырасти еще больше, потому что 15 ноября заканчивается срок действия скидки по акцизному налогу.

Ранее новый опрос показал, что почти половина избирателей Израиля — 49% — считает, что экономический кризис – самая тревожная проблема. Эксперты опросили 1201 человек, являющихся представителями взрослого израильского общества.

Стоимость жизни намного важнее других проблем для избирателей. Далеко за этим вопросом стоят другие: ситуация с безопасностью и дипломатический конфликт больше всего беспокоит лишь 19% респондентов, а разногласия в стране – 12%. После них следуют управление в Негеве, Галилее и смешанных городах (9%), иранская угроза (3%) и транспортные проблемы (2%). Оставшиеся 6% опрошенных выбрали другие категории.

Также «Курсор» сообщал о том, что жилье в Тель-Авиве продолжает дорожать. Так, в период со второй половины 2021 года по первую половину 2022 года рынок недвижимости в Тель-Авиве подскочил на 18%, что стало самым высоким показателем с 2010 года.

Помимо этого, недавно стало известно, что соглашение с учителями будет стоить государству дополнительно 4,5 млрд шекелей ежегодно до 2026 года. Также более 1 миллиарда шекелей сократят из бюджета Минобороны, 177 млн шекелей – из Министерства благосостояния, 250 млн шекелей – из Министерства внутренней безопасности, 39 млн шекелей – из Министерства иностранных дел, 23 млн шекелей – из полиции и пенитенциарных служб, – 14 млн шекелей от Министерства транспорта и длинный список сокращений.