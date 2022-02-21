Министр обороны России: Украина сосредоточила десятки тысяч военных на границах с Донбассом

Шойгу заявил, что на линии столкновения сосредоточены почти 60 тысяч украинских войск и тяжелая техника, в том числе тактические ракетные комплексы Точка-У.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил президенту России Владимиру Путину, что у Украины есть все возможности для производства ядерного оружия.

«Она хорошо оснащена, технологически развита и, по нашему мнению, имеет гораздо более способных экспертов, чем Иран или Северная Корея», — сказал он.

Шойгу также напомнил, что Северная Корея и Иран обсуждаются на всех уровнях и ведется работа над соглашением о денуклеаризации этих стран.

Кроме того, министр обороны заявил, что именно Украина концертирует войска для атаки по российским позициям.

‘С украинской стороны на границе с Донбассом сосредоточено 59,3 тыс. военнослужащих. Украина сосредоточила свою технику у границы: 354 танка, более 2 000 бронемашин, 160 РСЗО, тактические ракетные комплексы «Точка-У», — заявил Шойгу.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

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