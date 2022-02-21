США подготовили «смертельные санкции» против российских банков

США готовы запретить транзакции российским банкам в случае нападения на Украину — санкции сделают невозможным банкам России ведение какого-либо бизнеса с американскими учреждениями.

Белый дом подготовил первый пакет экономических санкций против России. Он включает в себя запрет на ведение американскими финансовыми учреждениями бизнеса с крупными российскими банками. Об этом сообщили три источника, знакомые с вопросом.

Согласно этим данным, «карательные» меры будут приняты только в случае вторжения России в Украину. Санкции призваны нанести ущерб российской экономике путем ограничения банковских отношений между российскими банками и банками США.

Источник также называет первые возможные цели санкций — банк ВТБ, Сбербанк, ВЭБ и Газпромбанк.

США также будут включать некоторых российских физических и юридических лиц в список специально назначенных граждан (SDN), исключая их из банковской системы США, запрещая им вести бизнес с американцами и замораживая их активы.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

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