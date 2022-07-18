СМИ: МВФ ухудшит прогноз по мировой экономике

Министры финансов и главы центральных банков стран G20 завершили свою встречу в субботу, не приняв коммюнике, что подчеркнуло сложность координации глобального ответа на растущие опасения по поводу инфляции и рецессии.

В своем следующем докладе Международный валютный фонд (МВФ) значительно понизит прогноз роста мировой экономики.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам Джейлы Пазарбазиоглу, директора МВФ по стратегии, политике и обзору, рост цен на продовольствие и энергоносители, замедление притока капитала на развивающиеся рынки, продолжающаяся пандемия и замедление экономического роста в Китае сделают работу политиков «намного сложнее».

В своем апрельском докладе МВФ уже снизил прогноз роста мировой экономики в этом году до 3,6 процента с 4,4 процента до вторжения россии* в Украину. Пазарбазиоглу добавил, что МВФ снизит свой прогноз «значительно» в докладе, который должен быть опубликован в июле.

Центральным банкам по всему миру трудно адекватно реагировать на рост цен, вызванный проблемами с предложением.

«Там, где центральные банки проводят денежно-кредитную политику быстро и жестко и заранее реагируют на инфляцию, это больше способствует мягкой посадке», — сказал Хен Сун Шин, глава исследовательского отдела Банка международных расчетов.

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