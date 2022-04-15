Солдат рф признался жене, что россияне сами обстреливают свои города — перехват разговора

Россия сама обстреливает свои приграничные населенные пункты, а потом обвиняет в этом украинских военных.

Российские военные в телефонных разговорах со своими родными подтверждают, что сами обстреляли село Климово в Брянской области. После таких обстрелов россия* заявляет, что в обстрелах виновата Украина.

Об этом говорится в очередном перехвате телефонных разговоров, который был опубликован Службой безопасности Украины.

В одном из перехваченных разговоров оккупант, находящийся в Донецкой области, заявил жене, что они сами же обстреляли село Климово Брянской области, чтобы дискредитировать Вооруженные Силы Украины. Такж он добавил, что россия применяла подобную практику во время чеченской войны.

Военный также заявил, что намерен написать отказ от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Ранее Курсор писал, что в Белгороде снова произошли взрывы: в сети показали видео с места событий. В российском городе Белгород за недели войны с Украиной прогремел не один взрыв. Более того, российская сторона сообщала об атаке украинских вертолетов.

Ранее Курсор писал, что россия начала проведения терактов на своей территории, чтобы обвинить Украину.

Кроме того, редакция нашего портала сообщала, что украинские пилоты рассказали, что пережили в плену солдат рф.

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