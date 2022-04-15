Аэроразведка Украины показала видео, на котором эффективно уничтожает российские танки Т-72

Несмотря на последние успехи украинских защитников на фронте, война с россией продолжается. При помощи авиации, беспилотников и противотанковых ракетных установок ВСУ успешно отражают танковые атаки российских оккупантов.

Война Украины с россией* продолжается. Украинскими защитникам удалось потопить один из главных российских кораблей в Черном море «Москва». И вот в сети показали подборку уничтожения российских танков украинскими авиационными силами.

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Ранее наш сайт сообщал, что в Великобритании заявили, что россии придется пересмотреть свои позиции в Черном море.

Кроме того, редакция Курсора писала, что россия пригрозила Финляндии и Швеции ядерным оружием. Один из ближайших политиков к лидеру россии владимиру путину предупредил в четверг НАТО, что если Швеция и Финляндия присоединятся к возглавляемому США военному альянсу, то россия разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в эксклаве в самом центре Европы.

Еще напомним, что директор ЦРУ назвал убийства в Буче преступлениями.

Случаи изнасилований солдатами рф женщин и детей в Украине носили массовый характер.