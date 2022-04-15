Аэроразведка Украины показала видео, на котором эффективно уничтожает российские танки Т-72

Война Украины с россией* продолжается. Украинскими защитникам удалось потопить один из главных российских кораблей в Черном море «Москва». И вот в сети показали подборку уничтожения российских танков украинскими авиационными силами.
Ознакомиться с роликом можно ниже:
Ранее наш сайт сообщал, что в Великобритании заявили, что россии придется пересмотреть свои позиции в Черном море.
Кроме того, редакция Курсора писала, что россия пригрозила Финляндии и Швеции ядерным оружием. Один из ближайших политиков к лидеру россии владимиру путину предупредил в четверг НАТО, что если Швеция и Финляндия присоединятся к возглавляемому США военному альянсу, то россия разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в эксклаве в самом центре Европы.
Еще напомним, что директор ЦРУ назвал убийства в Буче преступлениями.
Случаи изнасилований солдатами рф женщин и детей в Украине носили массовый характер.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!