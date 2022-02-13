Моше Гафни выступил против реформ Министерства финансов

Моше Гафни считает, что Либерману плевать на экономику, из-за чего страдают все израильтяне. Гафни критиковал прошлое правительство за то, что оно не приняло бюджет, а это за то, что оно утвердит «плохой бюджет».

Председатель партии «Яадут а-Тора» Моше Гафни объяснил в интервью в субботу вечером, почему реформы, предложенные Министерством финансов для снижения стоимости жизни, вредны для граждан Израиля.

Вначале он объяснил, что в принципе считает, что утверждение бюджета — это правильное решение для Израиля. «Я критиковал предыдущее правительство, которое не приняло бюджет. Я просто хотел, чтобы это был хороший бюджет, а не плохой. А сейчас мы имеем дело с плохим бюджетом. Мы видим последствия. Они действительно заботятся обо всех, но наносят вред всем».

Гафни ответил на заявление министра финансов Авигдора Либермана о том, что харедим виноваты в высокой стоимости жизни. «Либерман признает свои провалы во всем экономическом вопросе, но он не хочет, чтобы мы говорили о них, а предпочитает, чтобы мы говорили о харедим. Его не волнует коронавирус. Его не волнует экономика. Мы все страдаем, харедим, граждане Израиля, страдаем из-за этого человека».

«Такое уже случалось в истории. Народ России страдал от правительства, поэтому они говорили: «Бейте евреев и спасите Россию». То же самое происходит и здесь — «Бейте харедим и спасите Израиль». Вместо того чтобы впитывать критику, он хочет, чтобы мы говорили о харедим».

Курсор ранее писал, что депутаты Мерец заявили Беннету, что экономического плана недостаточно. Депутаты Кнессета от партии Мерец в четверг написали письмо премьер-министру, заместителю премьер-министра и министру финансов в связи с представленным в среду планом по снижению прожиточного минимума.

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