Налоговая служба проверяет израильтян, имеющих счета в иностранных банках

«Есть очень много результатов информации, которая поступает в Налоговое управление в результате обмена информацией в рамках соглашений FATCA и CRS. Очень много результатов. Вы увидите некоторые результаты в понедельник или вторник. Мы отправим сотни писем людям, у которых есть счета за границей», — сказал директор налогового управления Эран Яаков на ежегодной конференции Института налоговых консультантов в Израиле.

Об этом сообщает Globes.

«Есть 88 стран, которые присылают нам данные к сентябрю каждого года, и часто бывает, что страны отчитываются даже раньше, поэтому на этой неделе будут отправлены сотни писем тем, у кого мы будем активно запрашивать отчеты», — добавил Яаков.

Израиль подписал более 50 договоров о предотвращении двойного налогообложения, в соответствии с которыми некоторые из заинтересованных стран обязались передавать информацию о доходах и денежных средствах израильтян в пределах своих границ.

Кроме того, налоговое управление получает подробную информацию в соответствии с FATCA США (Закон о соблюдении налогового законодательства по иностранным счетам), в соответствии с которым оно отправляет информацию своему американскому коллеге, Службе внутренних доходов, о финансовых активах израильских граждан, связанных с США, и в обмен получает информацию об израильтянах со счетами в США. Точно так же в соответствии с соглашениями CRS (Common Reporting Standard) происходит автоматический обмен информацией о финансовых счетах иностранных резидентов в Европе и других странах.

Полученная информация выявила сотни зарубежных банковских счетов, принадлежащих израильтянам, с остатками на десятки миллионов шекелей, о которых властям Израиля не сообщалось. Часть файлов передана для расследования и уголовного преследования. В других случаях файлы помечаются для мониторинга, и заинтересованным сторонам предлагается сообщить об этом.

Ранее Курсор писал о новом виде мошенничества: активизировались банковские аферисты. Мошенники придумали новую схему и имитируют не только звонок из банка, но и последующий звонок из полиции и даже рассылают поддельные удостоверения.

Как сообщал Курсор, Банк Израиля добивается большей прозрачности банковских процентных ставок.

Напомним, что Банк Израиля поднял базовую процентную ставку.