Названы потери криптоиндустрии от взломов и мошенничеств в 2022 году

Большая часть криптоактивов была похищена в результате всего пяти хакерских атак.

2022 год стал крупнейшим по общему объему взломов и мошенничеств в сфере цифровых активов.

Об этом пишет портал The Block со ссылкой на данные компании Immunefi, работающей в сфере безопасности криптовалют.

По ее информации, всего было украдено активов на сумму $3,9 млрд, причем большая часть — $2,36 млрд — были похищены в результате лишь 5 взломов. В общем объеме украденных средств подавляющая часть была похищена хакерами — 95,6%.

На долю мошенничеств, схем rug pull и других подобных скамов приходится лишь 4.4% утерянных средств. Всего в 2022 году было зафиксировано 134 взлома — это на 22 инцидента больше по сравнению с 2021 годом.

Хакеры продолжают атаковать проекты децентрализованных финансов ― сфера DeFi потеряла $3.18 млрд, что на 56.2% больше, чем в 2021 году. Таким образом, от общего объема средств сфера DeFi потеряла 80.5%.

Чаще всего хакеры атаковали проекты на BNB Chain и Эфириуме ― 63.3% средств было украдено с платформ на этих блокчейнах.

В сети BNB Chain зафиксировано 65 инцидентов, а проекты на Эфириуме взламывали 49 раз. Интересно, что удалось вернуть лишь 5.2% от общего объема средств, то есть, $204 млн.

Крупнейшими взломами 2022 года стали атаки на межсетевой мост Ronin Network ($625 млн) и биржу FTX (от $370 млн до $400 млн).

Как сообщал Курсор, цена биткойна упала более чем на 60% по итогам 2022 года. В конце декабря криптовалюта находилась на отметке около $16,500 тыс. по сравнению с историческим максимумом на уровне почти $70 тыс., который был достигнут в ноябре 2021 года.

Также Курсор информировал о том, что американский депозитный банк BNY Mellon, которому уже 238 лет, запустил программу приёма криптовалюты.