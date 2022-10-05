Новая система пенсионного обеспечения Израиля заменяет специальные гособлигации

Сейчас происходит изменение пенсионных фондов в Израиле. Впервые за десятилетия государство не будет выпускать специальные облигации в качестве подстраховки для вкладчиков пенсионных фондов, и заработает новый механизм.

До сих пор государство выпускало пенсионным фондам специальные облигации, дающие гарантированный доход в размере 4,86% и привязанные к индексу потребительских цен. Эти облигации выпускались ежемесячно, в них было инвестировано 30% активов фонда. Это подстраховка, которую государство дало вкладчикам, и она обеспечила стабильность ежемесячных пенсионных выплат.

Однако стоимость субсидирования этого пособия выросла. Основная причина заключается в том, что пенсионные фонды стали исключительным сберегательным инструментом и быстро выросли, в то время как стоимость привлечения государственного долга с помощью инструментов, отличных от спецоблигаций, снизилась.

В рамках проводимой сейчас реформы средства пенсионного фонда, предназначенные для специальных облигаций, будут инвестированы на рынке капитала. В то же время механизм страховки будет заменен новым, гарантирующим пенсионным накоплениям индексированную доходность в размере 5,15% на 30% их пенсионных накоплений.

Фонды будут выделять 30% своих активов в управление, как это будет определено Минфин, и доходность будет измеряться. Если по истечении пяти лет годовая доходность не достигнет 5,15%, фонд получит надбавку к этой сумме от государства. Этот механизм значительно сократит обязательства государства по сравнению с механизмом обозначенных облигаций. Будет создан управляемый государством фонд, в который будут выплачиваться доходы, превышающие 5,15%, достигнутые пенсионными фондами.

Бухгалтерский учет будет вестись ежемесячно. То есть по деньгам, вложенным в рынок капитала в октябре 2022 года, будет отчетность в октябре 2027 года. По деньгам, вложенным в ноябре 2022 года, будет отчетность в ноябре 2027 года и так далее. На каждую отчетную дату в пенсионные фонды будут выплачиваться либо надбавки, либо избыточные доходы будут перечисляться государству под консервативное управление главного бухгалтера.

Реформа коснется и переключения между пенсионными фондами. Чтобы упростить эту задачу, пополнение будет выплачиваться за весь период, в течение которого доход был ниже номинала, первоначальным фондом вкладчика в новый фонд, а первоначальный фонд проведет отчет по отношению к государству через пять годы.

Ежегодные вклады в новые пенсионные фонды составляют около 40 млрд шекелей. 30% этой суммы, то есть около 12 млрд шекелей, теперь будет направлено на рынок капитала. Согласно исследованию Банка Израиля, большая часть денег будет инвестирована за границей, что повысит долю иностранных активов в портфелях фондов. В 2021 году эта доля составляла около 30%.

Ранее Курсор писал, что в октябре израильтянам досрочно выплатят пособие по обеспечению прожиточного минимума. Ведомство национального страхования заботится о каждом человеке и о каждой семье, если они не в состоянии обеспечить себе достаточный для жизни доход.

Курсор сообщал, что Служба национального страхования Израиля («Битуах леуми») отметила, что в стране стремительно растет число граждан, имеющих право на пособие по уходу. В этом году им будет выплачено 14 миллиардов шекелей.

Напомним, что Центральное статистическое бюро Израиля заявило о том, что в июне 2022 года уровень безработицы снизился на 0,4 процента.