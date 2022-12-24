Озвучены данные касательно соотношения госдолга и ВВП Израиля

Соотношение долга и ВВП Израиля должно превзойти прогнозы и сократиться до 60%-61% в 2022 году. Эта цифра отражает значительное снижение отношения долга к ВВП на уровне 68% в 2021 году и возвращение к уровням, существовавшим до пандемии Covid-19.

Об этом сообщает Globes.

Окончательные официальные данные за 2022 год не будут опубликованы Минфином до января, но индексы уже показывают четкую картину: отношение долга к ВВП сократилось с обеих сторон уравнения. Годовой ВВП вырос примерно на 6% в 2022 году, а профицит бюджета, зарегистрированный в этом году, позволил главному бухгалтеру в Минфина избежать привлечения нового долга, который потребовался бы в ситуации с дефицитом.

В октябре 2022 года Банк Израиля опубликовал макроэкономический прогноз, снизив прогноз отношения долга к ВВП на конец этого года с 66% до 65%. Центральный банк также предсказал, что только в 2023 году это соотношение упадет до 63% по сравнению с 64% в его предыдущей оценке. На практике цифра на 2022 год будет даже лучше, чем улучшенный прогноз на 2023 год. Каждый процент в соотношении долга к ВВП эквивалентен примерно 16 млрд шекелей.

2022 год станет первым годом в истории Израиля, когда страна зафиксирует профицит бюджета. По данным Министерства финансов, за первые 11 месяцев 2022 года превышение государственных доходов над расходами составило 28,9 млрд шекелей. Согласно последним данным, опубликованным главным экономистом Министерства финансов, прогноз госдоходов в 2022 году составляет 456,6 млрд шекелей, что на 45,5 млрд шекелей выше первоначального прогноза после того, как госдоходы достигли 427,9 млрд шекелей за первые 11 месяцев года. что приведет к тому, что фактические доходы достигнут 466 млрд шекелей.

Около половины долга Израиля связано с индексом потребительских цен (ИПЦ), который в ноябре вырос до годового уровня 5,3%, в результате чего общий долг Израиля увеличился примерно на 26 млрд шекелей. Это еще одна причина важности, которую Минфин видит в снижении отношения долга к ВВП. Чем выше долг, тем выше процентные расходы по нему. Сегодня Израиль платит более 40 млрд шекелей в год только за обслуживание процентов по долгу.

Сокращение долга с 2020 года отражено в отчетах мировых рейтинговых агентств. В апреле Moody’s снова повысило рейтинг Израиля со «Стабильного» до «Позитивного», а в прошлом месяце S&P ратифицировало рейтинг Израиля AA- и оставило прогноз на уровне «Стабильный».

За последние десятилетия экономика Израиля часто получала предупреждения от рейтинговых агентств о высоком соотношении долга к ВВП. Теперь, когда этот показатель упал до 60%, разрыв между Израилем и эталонными странами ОЭСР сократился.

Ранее Курсор писал, что Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год. Главный экономист Министерства финансов Израиля Шира Гринберг пересмотрела прогноз роста ВВП Израиля в следующем году.

Курсор также сообщал, что Израиль ожидает многомиллиардный профицит бюджета. Профицит ожидают несмотря на то, что ноябрь был третьим месяцем подряд в Израиле с бюджетным дефицитом.

Наша редакция писала, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Рост и снижение процентной ставки влияет на стоимость предложений банков по депозитам и кредитам.