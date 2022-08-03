Платим на сотни процентов больше, чем французы: как популярная сеть завысила цены на продукты в Израиле

Заверив потребителей в Израиле, что «мы сделаем все возможное, чтобы снизить уровень цен», французский продовольственный гигант начал продавать свою первую продукцию на фирменных стендах в филиалах Bitan Wines.

Намерение нескольких международных продовольственных сетей выйти на израильский рынок вызывает у потребителей в Израиле большие надежды на борьбу со стоимостью жизни. Эта надежда подпитывается, среди прочего, заявлениями сетей и их израильских партнеров.

В апреле этого года сообщалось, что сеть «Электра Консьюмер Продактс» подписала франчайзинговое соглашение с французской сетью «Carrefour» на преобразование более 150 филиалов Bitan Wines в филиалы европейского бренда. «Carrefour хорошо осведомлен о проблеме стоимости жизни в Израиле, — написали тогда Globes, — и мы сделаем все возможное, чтобы снизить уровень цен на продукты».

Globes проверил обещания на местах. За последние недели «Carrefour» разместила фирменные стенды со своим логотипом во многих филиалах сети Bitan Wines, на которых предлагаются различные продукты. Шоколад, варенье, пиво, печенье и другие продукты расставлены на синих фирменных полках, увенчанных логотипом сети на французском языке.

Однако проверка Globes показывает, что цены, предлагаемые потребителям в Израиле на эти продукты, на десятки и сотни процентов выше, чем, например, во Франции. Сравнение проводилось между ценами на продукты, рекламируемые на стендах Carrefour, и ценами, указанными на сайте онлайн-покупок Carrefour во Франции. Большинство продуктов, найденных на французском веб-сайте, идентичны продуктам, продаваемым в Израиле. Цена в евро была конвертирована в шекели по сегодняшнему курсу обмена европейской валюты.

Например, цены на 100-граммовые плитки шоколада Carrefour различных видов (горькие, с атлантической морской солью и т. д.) для израильского потребителя на 44% выше, чем для французского онлайн-покупателя: 5,9 шекеля в Израиле по сравнению с 4,1 шекелями во Франции. Три плитки шоколада с целыми орехами производства Carrefour будут стоить в Израиле 14,9 шекелей, что на 57% выше, чем во Франции.

Пирожные Saint Michel стоят в Израиле 15,9 шекелей, по сравнению с 9,5 шекелями на сайте Carrefour во Франции — разница в 68%. Цена ящика шести сортов пива Blanc 1664 в Израиле составляет около 39,9 шекелей, что отражает цену за литр около 20 шекелей по сравнению с 10 шекелями во Франции — разница почти 100%.

Почему-то самая большая разница в цене была зафиксирована у кондитерских изделий Bonne Maman. В Израиле 370-граммовая банка клубничного варенья стоит 19,9 шекеля, по сравнению с 6,5 шекеля во Франции, разница более 200% (то есть цена почти в три раза выше). Изучение содержания фруктов в двух банках (выглядящих по-разному) показывает, что в обоих процентное содержание фруктов составляет около 50%.

Компания Bitan Wines сказала, что различия в ценах, например, на два шоколадных продукта связаны со стоимостью импорта, различиями в НДС, затратами на кошерность и многим другим, с чем сталкиваются все сети при импорте товаров из-за границы.

В компании добавили, что частный бренд Carrefour является важным игроком и что вход Carrefour значительно снизит цены на рынке и окажет положительное и существенное влияние на стоимость жизни в Израиле.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Израиль удержит 600 млн шекелей из ПА из-за террористических выплат.