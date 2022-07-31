Израиль удержит 600 млн шекелей из ПА из-за террористических выплат

Израиль регулярно удерживает часть налоговых средств, которые он собирает для Палестинской автономии, чтобы «наказать» ее за выплаты заключенным террористам

Кабинет безопасности проголосовал за удержание около 600 миллионов шекелей (176 миллионов долларов) из Палестинской автономии в качестве компенсации средств, которые она выплатила террористам и их семьям в прошлом году.

Как сообщают СМИ, выплаты будут вычитаться 12 частями.

Израиль регулярно удерживает часть налоговых средств, которые он собирает для ПА, чтобы «наказать» ее за выплаты заключенным террористам и семьям погибших нападавших.

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