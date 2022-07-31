Израиль удержит 600 млн шекелей из ПА из-за террористических выплат

Кабинет безопасности проголосовал за удержание около 600 миллионов шекелей (176 миллионов долларов) из Палестинской автономии в качестве компенсации средств, которые она выплатила террористам и их семьям в прошлом году.
Как сообщают СМИ, выплаты будут вычитаться 12 частями.
Израиль регулярно удерживает часть налоговых средств, которые он собирает для ПА, чтобы «наказать» ее за выплаты заключенным террористам и семьям погибших нападавших.
Министр здравоохранения Ницан Горовиц, представитель партии Мерец, воздержался при голосовании сегодня утром, сообщают СМИ.
«Курсор» писал о скандале в правительстве: Шакед резко раскритиковала решение юрисконсульта. Шакед выступила с критикой юридического запрета соглашения о строительстве поселения в районе Нетивота. По ее словам, это ломает работу всех структур.
Наш сайт сообщал, что Шакед намекнула, что не против объединиться с Ликудом. Айелет Шакед выступает против узкого правительства из 61 депутата. Зато она готова объединиться с партией Нетаниягу, как с явным фаворитом предстоящих выборов.
Редакция информировала, что Ливан пожаловался США на Израиль, показав снимки, сделанные Хизбаллой. Газовое месторождение Кариш стало камнем преткновения в ливано-израильском споре о морских границах. Во время визита американского посланника Ливан опубликовал кадры с беспилотников Хизбаллы.