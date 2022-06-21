После кризиса биткоину прогнозируют рост до 100 тысяч долларов

Крупнейшая в мире криптовалюта биткоин к концу года может достигнуть стоимости 100 тысяч долларов. Это станет возможным после смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Несмотря на так называемую «криптозиму», повергшую в панику весь криптовалютный рынок, биткоину прогнозирует не только восстановление, но и рост курса в будущем.

Об этом заявил руководитель крупной блокчейн-компании Blockstream Адам Бэк.

everyone has their pet macro-views. my guess: stock market + US election season, moral hazard kicks up, QE ramps up again, rates drop again, money printer goes into over-drive. so the interest rate overhang falls off. and BTC decorrelates somewhere along the way once defi flushed — Adam Back (@adam3us) June 16, 2022

По словам Бэка, этого следует ожидать после того, как Федеральная резервная система США (ФРС) отменит свою жесткую денежно-кредитную политику, а это случится до конца 2022 года, и создаст макросреду для росту биткоина.

«Я предполагаю, что ФРС будет испытывать моральное давление после начала выборной кампании в США, что приведет к политике количественного смягчения и вызовет рост кредитных ставок. После окончания выборов инфляция затормозит, и процентная ставка будет снижена. Биткоин в это время перестанет находиться в корреляции с фиатными активами, и после распространения DeFi синхронизация полностью пропадет», — пояснил аналитик.

Кроме благоприятных условий одобрение долгожданного спотового биржевого фонда (ETF) приведет к росту биткоина. «Мой прогноз — биткоин достигнет $100 000 в этом году после запуска спотового ETF на биткоины, который спровоцирует снижение корреляции биткоина и традиционных активов», — дал прогноз директор Blockstream.

«Курсор» писал, что биткоин впервые за три года упал ниже 20 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что криптовалютную зиму переживет только биткоин.