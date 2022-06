После кризиса биткоину прогнозируют рост до 100 тысяч долларов

Несмотря на так называемую «криптозиму», повергшую в панику весь криптовалютный рынок, биткоину прогнозирует не только восстановление, но и рост курса в будущем.

Об этом заявил руководитель крупной блокчейн-компании Blockstream Адам Бэк.

everyone has their pet macro-views. my guess: stock market + US election season, moral hazard kicks up, QE ramps up again, rates drop again, money printer goes into over-drive. so the interest rate overhang falls off. and BTC decorrelates somewhere along the way once defi flushed

