Биткоин впервые за три года упал ниже 20 тысяч долларов

Первая криптовалюта продолжает стремительное падение — стоимость Биткоина достигла отметки в 19 600 долларов и, вероятнее всего, может упасть еще ниже.

Сегодня, в субботу, стоимость Биткоина впервые с 2020 года опустилась ниже отметки в 20 тысяч долларов. На момент написания статьи стоимость первой криптовалюты находится на отметке 19,6 тыс. долларов.

Интересно, что генеральный директор DoubleLine Capital LP Джеффри Гундлах заявил, что с учетом нестабильной ситуации на рынке биткоин может упасть до $10 000.

Джеффри Гундлах, который принадлежит к так называемому лагерю биткоин-скептиков, считает, что криптовалюта похожа на казино: большинство инвесторов терпят убытки и лишь небольшая часть получает прибыль.

«Давление постоянно растет, что пугает многих инвесторов и заставляет их покидать рынок», — отметил финансист.

Курсор ранее писал, что криптовалютную зиму переживет только биткоин. Кризис криптовалютного рынка усиливается с каждым днем. Рынок переживает мощный обвал из-за ужесточения политики ФРС США. Ожидание повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов вместо 50 повергло инвесторов в панику, снизив привлекательность рискованных активов, к которым относят криптовалюты.

Также сообщалось, что цена биткоина резко упала ниже уровня в 25 тысяч долларов. Обвал криптовалютного рынка поставил следом за падением рынка американского рынка акция. Цена впервые в этом году снизилась ниже психологического уровня в 25 тысяч.