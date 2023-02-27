Правительство утвердило статью в бюджете, которая ударит по пенсионным накоплениям

Чтобы компенсировать рост бюджетных расходов, правительство отменило повышение потолка необлагаемого налогом дохода пенсионеров. Результатом будут сотни шекелей, ежемесячно изымаемых из пенсионных выплат.

Об этом сообщает Globes.

В 2008 году в рамках соглашений о переходе от единовременных пенсий к ежемесячным выплатам Минфин, Гистадрут и работодатели договорились об ограниченном освобождении от налогов пенсионных накоплений. Было решено, что наемные работники будут получать налоговые льготы на долю их ежемесячных платежей.

Исключение было связано с желанием государства поощрять долгосрочное сбережение и удержание денег в пенсионных схемах до выхода на пенсию. В Постановление о подоходном налоге были внесены поправки (поправка 190), устанавливающие правила получения освобождения от уплаты налога на «правомерную надбавку».

Сначала потолок для освобождения был установлен на уровне 35%, но позже он был повышен и теперь составляет 52%. Также было согласовано, что потолок будет продолжать подниматься до тех пор, пока он не достигнет 67%, начиная с 2025 года. Сейчас этого не произойдет. В статье «Остановка роста налоговой льготы по получению пенсионной надбавки в 2025 году» в бюджет внесена норма, не допускающая дальнейшего увеличения льготного потолка.

Максимальная пенсия, дающая право на освобождение от налогов, составляет 9 120 шекелей в месяц, а максимальная освобожденная сумма в настоящее время составляет 52% от этой суммы, или 4 742 шекеля. Сумма освобождения должна была вырасти до 6 110 шекелей с 2025 года.

По мнению налоговых экспертов, замораживание потолка означает введение налога на государственные пенсии в размере от 1 000 до 1 500 шекелей.

По оценкам Минфина, эта мера позволит сэкономить 700 млн шекелей в год с 2025 года.

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