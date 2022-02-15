Продажи новых квартир подскочили на 37,3% в 2021 году

Треть всех продаж пришлась на семь городов: Тель-Авиве, Ашкелоне, Иерусалиме, Рамат-Гане, Бат-Яме, Нетании и Модиине.

В 2021 году было продано 56 060 новых квартир, что на 37,3% больше, чем годом ранее, согласно данным исследования Центрального статистического бюро, опубликованным в понедельник.

Это свидетельствует о продолжении устойчивого роста продаж новых квартир с 2018 года.

В Бат-Яме наблюдался наибольший рост продаж — 2 057, что на 427,4% больше, чем в 2020 году.

В Тель-Авиве продажи новых домов выросли на 35,8% по сравнению с 2020 годом и составили 4 111 единиц. В Ашкелоне, где было продано 4 070 домов, рост составил 51,1%, а в Иерусалиме было продано 2 848 домов, что на 114,8% больше, чем в предыдущем году.

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