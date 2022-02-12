Израильтянам могут запретить хранить дома крупные суммы наличных

На данный момент в Израиле существует ограничение на платежи наличными деньгами, но не на их хранение. По подсчетам, в этом году ограничение на использование наличных принесет в казну дополнительные 150 миллионов шекелей.

В группе по борьбе с теневым капиталом, которую возглавляет гендиректор минифина Рам Блинков, решили внести на рассмотрение проект закона, который будет ограничивать право израильтян на хранение дома крупных сумм наличных денег.

Предполагается, что такой шаг поможет снизить уровень преступности, в том числе и в арабском секторе. Речь идет о такой преступной деятельности как торговля оружием и наркотиками.

Если проект закона примут, то израильтянам придется отчитываться перед налоговой, если в их дома наличными хранятся более 50 тысяч шекелей. Более того, деньги могут конфисковать, если сумма будет более 200 тысяч шекелей.

В примере приводится случай, во время которого у владельца небольшого магазинчика в арабском секторе нашли наличными полтора миллиона шекелей. Однако ему полиция не смогла предъявить никаких обвинений, так как закон не регулирует такой вопрос.

Ранее редакция Курсора сообщала, что депутат Ури Маклев предупредил о последствиях роста стоимости проезда в общественном транспорте. Города харедим могут создать собственную автобусную систему с нынешней стоимость проезда, если цены на общественный транспорт вырастут, заявил депутат Кнессета Ури Маклев.

Кроме того, мы писали, что около 165 тысяч дунамов сельскохозяйственных угодий были повреждены погодными условиями.

Еще напомним, что Минтранс и Минфин изучают структурное изменение тарифов на проезд в общественном транспорте.

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