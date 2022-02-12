Дефицит бюджета в Израиле сильно упал, став ниже показателя до начала кризиса COVID-19

Так, к началу февраля дефицит бюджета равнялся 3,3 процентов ВВП. Всего за один месяц дефицит сократился на 1,2 процента — в конце декабря он составлял 4,5 процентов ВВП.

Согласно предварительным данным бюджетного отдела министерства финансов, к концу января 2022 года дефицит бюджета был меньше, чем накануне появления коронавируса в мире и начала серьезного экономического кризиса.

По сравнению с концом 2020 года, дефицит сократился на 8,4 процента. Другими словами, фискальная ситуация стала лучше.

Такому положению вещей есть два объяснения. Первое – скачок доходов казны, а второе – уменьшение государственных расходов.

Именно это позволило Беннету и Либерману объявить о запуске программы по снижению стоимости жизни в Израиле.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что минтранс и минфин изучают структурное изменение тарифов на проезд в общественном транспорте.

Кроме того, Курсор писал, что израильтянам могут запретить хранить дома крупные суммы наличных.

Еще напомним, что фермеры подсчитали ущерб, который нанес шторм Элпис.

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