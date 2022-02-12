Дефицит бюджета в Израиле сильно упал, став ниже показателя до начала кризиса COVID-19

Согласно предварительным данным бюджетного отдела министерства финансов, к концу января 2022 года дефицит бюджета был меньше, чем накануне появления коронавируса в мире и начала серьезного экономического кризиса.
По сравнению с концом 2020 года, дефицит сократился на 8,4 процента. Другими словами, фискальная ситуация стала лучше.
Такому положению вещей есть два объяснения. Первое – скачок доходов казны, а второе – уменьшение государственных расходов.
Именно это позволило Беннету и Либерману объявить о запуске программы по снижению стоимости жизни в Израиле.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что минтранс и минфин изучают структурное изменение тарифов на проезд в общественном транспорте.
Кроме того, Курсор писал, что израильтянам могут запретить хранить дома крупные суммы наличных.
Еще напомним, что фермеры подсчитали ущерб, который нанес шторм Элпис.
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