Банк Израиля вновь повышает процентную ставку

По прогнозам экспертов, уже в понедельник, 21 августа Банк Израиля повысит процентную ставку на 0,75%. Банк вносит изменения в кредитную политику на фоне резкого роста в июле индекса потребительских цен.

С целью контроля инфляции и поддержания экономики страны Банк Израиля вновь вводит корректировки в свою денежно-кредитную политику.

Доктор Гил Майкл Бафман, главный экономист банка Леуми, сообщил, что ожидается повышение процентной ставки на 0,75%.

Эксперт опубликовал в воскресенье утром еженедельный обзор, в котором дал прогноз, что уже завтра Банк Израиля повысит процентную ставку примерно на 0,75%. Это связано с резким ростом индекса потребительских цен в июле. Отмечается начало укрепления экономики, при этом рост ключевой процентной ставки составил 6,8% во втором квартале.

Ранее «Курсор» писал про инфляцию в Израиле: эксперты озвучили прогнозы. Несмотря на неожиданно высокие показатели индекса потребительских цен в июле, экономисты с оптимизмом смотрят на то, что уровень инфляции в Израиле снизится.

Кроме того, мы сообщали, на сколько выросли цены на жилье в Израиле. Центральное статистическое бюро опубликовало множество экономических показателей, свидетельствующих о том, что при нынешних темпах инфляции в 2022 году она может достичь 5,2%.

Цены на жилье в Израиле достигли самого высокого уровня за 12 лет. Последние статистические данные об индексе потребительских цен показывают, что инфляция в Израиле далеко не стабилизируется.

Курсор также сообщал, что в Израиле выросло количество исков о выселении арендаторов. В текущем году в Израиле существенно выросло количество исков от владельцев квартир на арендодателей из-за неуплаты.

Редакция информировала о жилищной лотерее в Израиле: новые детали о втором раунде.