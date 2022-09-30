Шекель упал до минимума по отношению к доллару с апреля 2020 года

Израильская валюта обесценилась более чем на 12% по отношению к доллару с начала года.

Шекель сегодня слабеет по отношению к доллару и по отношению к евро. Накануне обменный курс шекеля вырос на 0,47% по отношению к доллару по 3,553 шекеля за доллар и на 1,13% по отношению к евро по 3,424 шекеля за евро.

Ранее Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 1,347% выше, чем в пятницу перед праздником Рош ха-Шана, на уровне 3,536 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,751% ниже, до 3,385 шекеля за евро. Это самое слабое значение шекеля по отношению к доллару с апреля 2020 года, в начале экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19, когда доллар также был сильным, поскольку инвесторы искали валюту-убежище. Шекель ослаб более чем на 12% по отношению к доллару с начала года.

Индекс доллара в настоящее время находится на самом сильном уровне за 20 лет, а с начала 2022 года валюта США укрепилась на 19% по отношению к корзине основных мировых валют — это самый сильный курс доллара за 20 лет. Условно говоря, шекель ослаб меньше по отношению к доллару, чем другие валюты.

В частности, шатается фунт стерлингов, и за последнюю неделю валюта Великобритании достигла нового минимума по отношению к доллару США и в настоящее время торгуется на уровне 1,05 доллара за фунт. Фунт стерлинг пострадал от недовольства инвесторов резким снижением налогов новым правительством Великобритании.

Помимо укрепления американской валюты во всем мире, которое также повлияло на шекель, ослабление израильской валюты также связано со спадом на зарубежных фондовых рынках. Это связано с высокой подверженностью израильских институциональных органов инвестициям за рубежом.

Когда рынки растут, их подверженность иностранной валюте также увеличивается, а когда учреждения не хотят увеличивать свою подверженность, они продают иностранную валюту, и наоборот — когда рынки падают, израильские институциональные инвесторы вынуждены увеличивать залог (часть подверженности через фьючерсные контракты), и поэтому они покупают доллары, вызывая укрепление курса доллара по отношению к шекелю.

Израильские потребители ощущают эффект укрепления доллара в своих карманах. Доллар оказывает инфляционное воздействие, поскольку многие вещи в Израиле привязаны к доллару, например, стоимость авиабилетов, цены на топливо и многие услуги и товары, импортируемые в Израиль.

Ранее Курсор писал, что стало известно, как повышение ставки ФРС США повлияет на Банк Израиля. Как и ожидалось, ФРС США повысила процентную ставку на 0,75%, но местные аналитики расходятся во мнениях относительно того, должен ли Банк Израиля последовать их примеру.

Курсор также сообщал, что Центральное статбюро заявило, что экономика Израиля во втором квартале 2022 года выросла почти на 7 процентов. Из года в год Израиль имеет самый высокий рост ВВП из тринадцати развитых стран.

Напомним, что Израиль добился впечатляющих успехов благодаря росту благосостояния — Credit Suisse.