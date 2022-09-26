Израиль добился впечатляющих успехов благодаря росту благосостояния — Credit Suisse

Генеральный менеджер Credit Suisse в Израиле Джозеф Вольф заявил, что «рост благосостояния в расчете на одного взрослого в Израиле показал высокую устойчивость в 2021 году».

«Согласно отчету, тринадцатому отчету Global Wealth Report, подготовленному Исследовательским институтом Credit Suisse (CSRI), Израиль вошел в число шести крупнейших стран мира со средним доходом на одного взрослого в размере 273 420 долларов США. Это число представляет собой увеличение на 41 010 долларов США в 2021 году по сравнению с 2020 годом», — отметил Вольф.

Рост благосостояния на одного взрослого в Израиле соответствует глобальному росту благосостояния в период с 2020 по 2021 год: в этом году мировое богатство увеличилось на 9,8%, увеличившись примерно на 463,6 трлн долларов. Кроме того, если не принимать во внимание колебания обменного курса, совокупное мировое богатство выросло на 12,7% в 2021 году, что Credit Suisse отмечает как «самый быстрый годовой показатель из когда-либо зарегистрированных».

Как и следовало ожидать, в этом году средний глобальный человек преуспел: в отчете показано увеличение благосостояния на 8,4% на одного взрослого — рост на 87 489 долларов. Тем не менее, есть неплохая вероятность, что 2021-2022 годы могут оказаться не такими успешными.

Согласно отчету, некоторые из этих доходов могут снизиться из-за таких факторов, как инфляция , рост процентных ставок и снижение цен на активы.

«Несмотря на то, что в 2022/2023 годах, по мере того, как некоторые страны столкнутся с замедлением роста или даже рецессией, вероятен некоторый поворот вспять исключительного прироста благосостояния 2021 года, наши пятилетние прогнозы таковы, что богатство продолжит расти», — сказала Наннет Хехлер-Файд’Хербе, главный инвестиционный директор, сотрудница по региону EMEA и глобальный руководитель отдела экономики и исследований в Credit Suisse.

«Наш прогноз состоит в том, что к 2024 году мировое богатство на одного взрослого человека должно превысить порог в 100 000 долларов, а число миллионеров превысит 87 млн человек в течение следующих пяти лет», — сказала она.

В отчете также подчеркивается тот факт, что, хотя все регионы внесли свой вклад в рост мирового благосостояния, Северная Америка и Китай лидировали, причем на Северную Америку приходилось немногим более половины общемирового показателя, а на Китай — еще четверть. Это огромный вклад по сравнению с Африкой, Европой, Индией и Латинской Америкой, которые в совокупности обеспечили лишь 11,1% глобального роста благосостояния.

Credit Suisse объясняет свои низкие результаты широко распространенным обесцениванием доллара США в этих регионах.

Ранее Курсор писал, что стало известно, как повышение ставки ФРС США повлияет на Банк Израиля. Как и ожидалось, ФРС США повысила процентную ставку на 0,75%, но местные аналитики расходятся во мнениях относительно того, должен ли Банк Израиля последовать их примеру.

Курсор также сообщал, что Центральное статбюро заявило, что экономика Израиля во втором квартале 2022 года выросла почти на 7 процентов. Из года в год Израиль имеет самый высокий рост ВВП из тринадцати развитых стран.

Напомним, что Суверенный фонд благосостояния Израиля вырос до 2 млрд шекелей. После многих лет томления ниже порога в 1 миллиард шекелей суверенный фонд благосостояния Израиля составляет почти 2 миллиарда шекелей.