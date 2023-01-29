Смотрич решил изменить традиционную позицию Минфина

Бецалель Смотрич считает, что сбережения на каждого ребенка необязательно должны инвестироваться в акции — граждане должны иметь право направлять средства в банки.

Министр финансов Бецалель Смотрич решил оставить возможность направления средств программы «Накопления каждому ребенку» банкам, вопреки традиционной позиции Бюджетного управления Минфина.

Позиция бюджетного отдела заключается в том, что сбережения на каждого ребенка должны вестись как долгосрочные сбережения, поэтому банки должны быть исключены из программы и средства должны быть переданы исключительно инвестиционным домам и страховым компаниям. Около девяти месяцев назад представители Минфина в финансовом комитете заявили, что прорабатывают возможность исключения банков из программы, но, как уже упоминалось, министр финансов Смотрич решил не поддерживать такой курс действий.

Позицию министра объяснили тем, что в любом случае дефолтом является вложение средств в инвестиционные дома, ведь гражданину, который желает выбрать солидную инвестиционную политику, нельзя препятствовать вложению средств в банк. Однако в бюджетном ведомстве считают, что, поскольку целью маршрута являются долгосрочные сбережения, следует использовать принятые финансовые инструменты управления долгосрочными сбережениями, предполагающие покупку акций.

В ноябре прошлого года генеральный бухгалтер предоставил банкам возможность получать средства в виде сбережений на каждого ребенка на тех же условиях, что и в прошлом. Это означает, что банки платят очень низкие процентные ставки по этим фондам, а в некоторых случаях доход отрицательный. Кроме того, путь сбережений на каждого ребенка в банках имеет существенный недостаток, поскольку средства не могут быть легко переведены из банков в инвестиционные дома.

Курсор ранее писал, что Нетаниягу решил, что полномочия над Гражданской администрацией перейдут к Смотричу.