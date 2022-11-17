Служба доставки «Вольт» выплатит израильтянам 10 млн шекелей компенсации

Израильская служба доставки «Вольт» выплатит израильтянам материальную компенсацию за рассылку спама.

Об этом сообщает 9tv.

Компания достигла компромисса по коллективному потребительскому иску. Инцидент произошел в 2018 году, когда «Вольт» при регистрации аккаунта стал запрашивать у клиентов их электронный адрес, на который, как отметили в службе, будут исключительно отправляться чеки и вестись деловая переписка. Но вскоре клиентам начали приходить на почту различные рекламные объявления и акции.

Однако это является нарушением закона о спаме, поскольку он включает запрет на рассылку рекламы без согласия владельца электронной почты.

Адвокатская компания «Соломонов и компаньоны» подала коллективный иск против «Вольта», требующий выплатить компенсацию израильтянам, которые пользовались ее услугами в течение 2018-2020 года. В сентябре 2020 служба доставки добавила опцию, подтверждающую подписку на получение рекламы.

Сейчас абоненты службы начали получать сообщения о том, что им положена скидка в размере 20 шекелей (точнее, два раза по 10 шекелей) при заказе в магазинах (не в ресторанах) через приложение «Вольт». Компенсация символическая, но «Вольту» она обошлась в 20 шекелей, умноженные на 500 тысяч абонентов, то есть в 10 миллионов шекелей.

Ранее мэр Тель-Авива сделал выговор компании Wolt.

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