Суверенный фонд благосостояния Израиля вырос до 2 млрд шекелей

После многих лет томления ниже порога в 1 миллиард шекелей суверенный фонд благосостояния Израиля составляет почти 2 миллиарда шекелей.

В июне 2022 года Фонд граждан Израиля начал свою работу после того, как собранные им сборы превысили минимум 1 млрд шекелей. Теперь, три месяца спустя, общая сумма сбора приближается к 2 млрд шекелей.

Налоговое управление Израиля опубликовало прогноз сбора налога на прибыль от газовой и нефтяной промышленности и сверхприбыли от природных ресурсов, показывающий, что общий сбор до 31 августа 2022 года составил 3,84 млрд шекелей, из которых 1,88 млрд шекелей были окончательными.

Об этом сообщает Globes.

Сборы, которые не являются окончательными, представляют собой суммы, уплаченные в качестве авансов или удерживаемого налога в течение налогового года. После окончания налогового года фактическая задолженность по налогам рассчитывается в финансовой отчетности компании и становится окончательной.

Местные газовые компании платят государству несколько видов налогов со своих доходов и добычи газа: налог с компаний, как и любая другая компания; роялти за добычу газа из природных ресурсов, находящихся в государственной собственности, рассчитываемых исходя из количества добытого газа; и налог на сверхприбыли («налог Шешинского»), на основе которого был создан Фонд граждан Израиля (Суверенный фонд благосостояния).

Ежеквартально Налоговая служба Израиля передает Генеральному бухгалтеру Министерства финансов собранные сборы (как окончательные, так и не окончательные). Главный бухгалтер управляет неокончательными сборами до тех пор, пока они не станут окончательными, и раз в квартал переводит в Фонд окончательные суммы плюс прибыль или минус убытки после их конвертации в иностранную валюту.

Данные, опубликованные Министерством национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов, показывают, что в первой половине 2022 года роялти за добычу природного газа и полезных ископаемых подскочили на 50% до 829 млн шекелей. Рост произошел благодаря рекордной добыче из газовых месторождений Левиафан и Тамар в первом полугодии, а также повышению обменного курса доллара к шекелю.

Данные Министерства финансов показывают, что только в августе в Фонд было внесено 700 млн шекелей.

Налоговая служба Израиля прогнозирует, что государственные доходы от сверхприбылей будут продолжать расти. Прогноз сбора налога на 2023 год составляет 300-390 млн долларов, на 2025 год — 360-470 млн долларов, на 2030 год — 1,5 млрд долларов.

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