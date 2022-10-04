Управляющий Банка Израиля прокомментировал повышение процентных ставок

Управляющий Банка Израиля сказал, что осуществленное ускорение и поощрение повышения процентных ставок должно предотвратить необходимость в еще более высоких повышениях процентных ставок.

Профессор Амир Ярон заявил «Globes», что процентные ставки должны расти дальше, чтобы сдержать инфляцию, и настаивает на том, что более высокие выплаты по ипотечным кредитам сами по себе не остановят рост цен на жилье.

Валютный комитет Банка Израиля, возглавляемый профессором Амиром Яроном, повысил процентную ставку на 0,75% до 2,75%. Это пятое подряд повышение ставки Банком Израиля с апреля, когда он поднял ставку с исторического минимума в 0,1% до 0,35%. Ярон видит впереди еще один год более высоких процентных ставок, чем мы привыкли, и настаивает на том, что повышение ставок необходимо для сдерживания растущей инфляции, которая уже ощущается.

«По мнению Валютного комитета, израильская экономика характеризуется высокими темпами роста, очень напряженным рынком труда и рекордным уровнем занятости. отождествляются с высоким спросом. Вот почему мы продолжаем процесс повышения процентной ставки», — сказал Ярон.

«По нашим оценкам, до конца года инфляция будет составлять от 4,5% до 5%, а затем начнется медленный процесс снижения. Если все пойдет по плану, а все планы подвержены неопределенности, мы прогнозируем, что инфляция будет войти в целевой диапазон к середине следующего лета и, возможно, еще больше отступит к концу лета. По моим оценкам, процентная ставка в настоящее время находится в диапазоне, который начнет сдерживать инфляцию, поэтому она должна достичь 3% плюс в конце лета. будущее, и тогда инфляция начнет двигаться к центру целевого диапазона», — отметил он.

Годовой целевой диапазон Банка Израиля по инфляции составляет от 1% до 3%, в то время как инфляция в Израиле за последние 12 месяцев составляет 4,6%. В своем прогнозе Исследовательский отдел Банка Израиля предсказал инфляцию на уровне 4,6% в 2022 году, снизившись до 2,5% в 2023 году. Банк Израиля прогнозирует инфляцию на уровне 2,7% за четыре квартала до сентября 2023 года.

«Мы видим процентные ставки на уровне 3% плюс до осени 2023 года, или того, что Исследовательский отдел Банка Израиля определил как середину третьего квартала. Вы должны понимать, что мы находимся в периоде большой неопределенности. Мы видим, что Европа пытается справиться с энергетическим кризисом, и нам ясно, что в 2023 году будет замедление и некоторый ущерб активности.

В США пока не ясно, будет ли мягкая или жесткая посадка. влияют на временные рамки процентной ставки, не говоря уже о геополитических событиях, свидетелями которых мы являемся и которые учитываются в прогнозе. Улучшение событий может привести нас к ситуации, когда инфляция действительно замедлится быстрее. Но если мы увидим эффекты в обратном таких как очень экспансивные соглашения о заработной плате, это может еще больше затянуть процесс инфляции.Эти вещи будут определять, как долго мы будем находиться в условиях процентной ставки 3% плюс», — добавил он.

Поскольку показатели за третий квартал 2022 года продолжают прогнозировать высокий уровень активности, Банк Израиля пересмотрел прогноз роста на 2022 год в сторону повышения, а Исследовательский отдел Банка Израиля прогнозирует рост ВВП на уровне 6%. Департамент исследований ожидает, что рост ВВП снизится до 3% в 2023 году.

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Наша редакция сообщала, что банк Израиля резко повысил учетную ставку. Банк Израиля опять резко поднял учетную ставку на 0.75% до 2.75%. Основная процентная ставка может подскочить до 4,25%.

Напомним, что Банк Израиля добивается большей прозрачности банковских процентных ставок.