В Израиле изменился рынок жилья — чиновник Казначейства

Данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, показали, что цены на жилье растут со скоростью, невиданной более десяти лет, на 19% в год.

И это несмотря на резкое повышение процентных ставок Банком Израиля, а также сообщения о снижении продаж и других индикаторах охлаждения рынка. Тем не менее в Минфине уверены, что цифры Центрального бюро статистики не обязательно отражают перегретый рынок.

«Индекс цен на жилье за ​​июль-август, опубликованный Центральным статистическим бюро, породил множество заголовков, некоторые из которых были неточными, например, о том, что люди продолжают скупать дома», — говорит главный экономист Финансового отдела Минфина Галит Бен Наим.

«В августе снижение количества сделок как в новом, так и в вторичном жилье продолжилось и даже набрало обороты. Всего было совершено 8 300 сделок, что на 41% меньше по сравнению с августом 2021 года. Без учета покупок по программе «Покупательская цена» количество транзакций составило 7 800, что на 38% меньше, чем в августе прошлого года, и на 12% меньше, чем в предыдущем месяце», — говорит финансист.

По словам эксперта, резкое снижение количества транзакций не пощадило подрядчиков, которые в августе этого года продали 2 900 домов, что на 44% меньше, чем в том же месяце 2021 года.

«Если эти цифры кажутся вам знакомыми, возможно, это потому, что новый индекс цен на жилье, опубликованный Центральным статистическим бюро, показал рост на 4,4% в июле-августе. Разразилась пандемия Covid-19», — добавляет она.

«Существует несколько возможных объяснений несоответствия между ускоряющимся темпом роста цен, отраженным в индексе Центрального статистического бюро, и снижением количества транзакций, которое с апреля становится все более резким, некоторые из них слишком сложны для понимания. войти сюда, но это точно не тот рынок, который мы видели в 2021 году, с резкими скачками как цен, так и количества сделок», — отмечает она.

Ранее Курсор писал, что в Израиле подорожало страхование жилья. Решение проблемы в области страхования жилья требует создания системы, способной проверить состояние зданий.

Курсор сообщал, что Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные за июнь-август текущего года, которые показали, что в стране продолжается снижаться спрос на новую недвижимость.

Напомним, что цены на квартиры в сентябре выросли на 1,9%, показав по сравнению с прошлым годом увеличение цены 19,0%. Резкий рост процентной ставки не смог остановить движение цен.