В Израиле подорожает ряд услуг и товаров: за что придется платить больше

Новый год принесет всплеск цен на электричество, бензин, воду и налог на имущество.

Повышение произошло всего через несколько дней после того, как новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу было приведено к присяге. Коалиционные соглашения с его ультраправыми и ультраортодоксальными партнерами включают обязательство снизить стоимость жизни.

Электричество выросло на 8,3%, а это означает, что коммунальные услуги теперь будут стоить на 20% больше, чем 12 месяцев назад.

Электроэнергетическая компания обвинила рост мировых цен на энергоносители в том, что вторжение россии* в Украину повлияло на поставки топлива.

Кроме этого, в полночь цены на бензин выросли на 9 агорот (0,9 шекеля) до 6,94 шекеля (1,97 доллара) за литр. Повышение произошло из-за истечения срока налоговой льготы Минфина, введенной в прошлом году, которая снизила стоимость бензина.

Цены на воду вырастут на 3,5% в результате роста индекса потребительских цен и увеличения стоимости электроэнергии.

Генеральный директор Israel Electric Corporation Меир Шпиглер заявил, что рост цен стал результатом увеличения затрат на топливо, используемое для производства электроэнергии. Он сказал: «Когда сырье, уголь, значительно подорожает, это нельзя игнорировать».

В то же время есть опасения, что повышение стоимости электроэнергии будет иметь эффект домино, поскольку рестораны и развлекательные заведения потенциально могут поднять свои цены, чтобы окупить свои расходы.

Ожидается, что дополнительные расходы на воду повлияют на стоимость фруктов, овощей и другой сельскохозяйственной продукции, поскольку производители пытаются компенсировать рост цен на воду. Отели и рестораны также могут поднять цены, чтобы покрыть более высокие счета за воду.

Муниципальные налоги на имущество вырастут на 1,37%, при этом повышение для бизнеса, вероятно, будет передано потребителю. Также налог на электромобили вырос на 10%, и импортеры уже заявили, что не будут поглощать повышение.

Ранее Курсор сообщал, что израильтян предупредили о новых налогах на покупку электромобилей. Cтавка налога на покупку на покупку электромобилей составит 20% вместо ранее взимаемых 10%.

Курсор также сообщал, что эксперты опубликовали прогноз на стоимость жилья в Израиле. Оценки разнятся, но многие специалисты упоминают об определенной тенденции.

Наша редакция писала, что валовой внутренний продукт Израиля в следующем году будет продолжать расти самыми высокими темпами среди развитых стран. Это достигается огромными инвестициями в IT-сектор. Об этом сообщил минфин в своем прогнозе экономического роста на 2022 и 2023 годы.