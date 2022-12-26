Эксперты опубликовали прогноз на стоимость жилья в Израиле

Банки и инвестиционные дома прогнозируют, что в следующем году произойдет падение цен на жилье на 5-10%.

Об этом сообщает 12-й канал.

По мнению экспертов некоторых банков, рост цен на жилье просто замедлится, но также есть прогнозы, что начнется снижение цен. По информации аналитиков банка «Хапоалим», что в 2023 году рост цен замедлится и возможно даже «небольшое» их снижение.

В банке «Леуми» прогнозируют стабилизацию цен на жилье и даже их снижение на однозначное число. В «Леуми» считают, что снижение цен продолжится даже в 2023 году.

В банке «Дисконт» ожидают падения стоимости жилья на 5-10%. По словам ено аналитиков, в экономике произойдет «коррекция» после резкого роста в 2021 году, и это коснется в том числе продаж жилья.

Крупные инвестиционные компании предоставили более смелые прогнозы. Компания «Альтшуллер Шахам» (Altshuler Shaham) прогнозирует падение цен на 10%. В «Псагот» ожидают снижения на 5%. В инвестиционной компании «Инфанти» предсказывают, что жилье подешевеет на 5-10%. В «Тамир Фишман» прогнозируют падение цен на квартиры на 8% в следующем году.

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