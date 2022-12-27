Израильтян предупредили о новых налогах на покупку электромобилей

Cтавка налога на покупку на покупку электромобилей составит 20% вместо ранее взимаемых 10%.

С 1 января 2023 года налоговая льгота на покупку автомобилей с электродвигателем сократится вдвое.

Теперь налоговая ставка составит 20% вместо ранее взимаемых 10%.

При этом налоговая ставка на покупку автомобиля без льготы составляет 83%.

В Кнессете в последний момент отменили совещание финансовой комиссии по изменениям льгот, и теперь экологичность транспорта оказалась не в приоритете для Израиля.

В последний год граждане стали покупать больше электромобилей, но при этом стоит отметить, что льготы в основном достаются наиболее обеспеченной части населения, которая приобретает машины верхнего сегмента рынка. Размер такой льготы достигал 92 тысяч шекелей за электромобиль.

Ранее Курсор писал, что эксперты опубликовали прогноз на стоимость жилья в Израиле.

Также Курсор сообщал, на сколько вырос экспорт Израиля в 2022 году.

Редакция уже информировала ранее, что в Израиле появится новый банк. Банк Израиля предоставил условную банковскую лицензию предприятию цифрового банкинга, возглавляемому израильским бизнесменом Ниром Зуком, основателем гиганта кибербезопасности Palo Alto Networks.

Курсор также сообщал, что Израиль ожидает многомиллиардный профицит бюджета. Профицит ожидают несмотря на то, что ноябрь был третьим месяцем подряд в Израиле с бюджетным дефицитом.

Напомним, Банк Израиля вновь повысил процентную ставку.