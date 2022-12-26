В Израиле появится новый банк

Банк Израиля предоставил условную банковскую лицензию предприятию цифрового банкинга, возглавляемому израильским бизнесменом Ниром Зуком, основателем гиганта кибербезопасности Palo Alto Networks.

Новый цифровой банк, который будет называться Esh Bank Israel, будет предлагать текущие счета частным, деловым и корпоративным клиентам, а также самозанятым. Банк предоставит депозитные счета, кредиты, платежи и кредитные карты. Согласно бизнес-плану, представленному Наблюдателю банков, Esh создаст банк без физических отделений на основе инновационных технологий, которые он разрабатывает сам, сосредоточившись на предоставлении банковских услуг.

Банк Израиля требует, чтобы консорциум, возглавляемый Цуком, владел капиталом не менее 50 млн долларов. Среди других членов группы основателей — бывший председатель Управления ценных бумаг Израиля Шмуэль Хаузер, бизнесмен Юваль Алони и Коби Малкин, бывший гендиректор Bank Massad и Bank Otsar Hahayal, который станет гендиректором Esh.

Управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон сегодня выдал представителям нового цифрового банка условную лицензию на создание банка и разрешения на управление им. Ярон также предоставил разрешение на владение банком профессору Шмуэлю Хаузеру, который, как ожидается, станет председателем нового банка.При этом, получение разрешений на контроль и условной банковской лицензии, выданных управляющим и контролером банков Яиром Авиданом, позволит владельцам двигаться вперед и завершить техническую, операционную и нормативную подготовку, необходимую для начала операций банка. Это будет включать в себя завершение этапов разработки и тестирования новой технологии, завершение набора управленческой команды и дополнительных кадров, необходимых для создания банка, а также выстраивания политик, процедур и процессов в его основных сферах деятельности.

Банк Израиля заявил, что выдача условной лицензии и разрешений была предпринята после всестороннего и всестороннего процесса, проведенного надзорным органом банков в течение последних двух лет после изучения представленного бизнес-плана. Этот процесс включал проверку пригодности и надлежащей проверки честности, добросовестности и финансовой устойчивости предпринимателей, а также поддержку их в необходимой нормативно-правовой подготовке.

Новый банк будет находиться под надзором Банка Израиля по надзору за банками для обеспечения его стабильности и защиты денег вкладчиков, аналогично надзору за другими банками в Израиле. Новый банк, как и любой другой банк Израиля, будет иметь доступ ко всем инструментам ликвидности Банка Израиля (денежные кредиты и денежные депозиты). Новый банк также сможет управлять счетом в Банке Израиля и подключаться к различным платежным системам, что позволит предоставлять все розничные услуги, которые банки предоставляют своим клиентам.

Бизнесмен Юваль Алони, один из основателей нового банка, сказал: «Первым продуктом Esh будут текущие счета. Однако наш долгосрочный план состоит в том, чтобы создать множество продуктов, включая кредиты по конкурентоспособным ценам. способ, который полностью изменит структуру затрат, а сэкономленные деньги будут прозрачно переданы клиентам.Я могу лично гарантировать, что не будет никаких комиссий за управление счетом, мы не будем запрашивать перевод существующего счета или зарплаты, и что следующие продукты также будут включать варианты оплаты и выпуска международных кредитных карт для домашних хозяйств и предприятий».

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Курсор также сообщал, что Израиль ожидает многомиллиардный профицит бюджета. Профицит ожидают несмотря на то, что ноябрь был третьим месяцем подряд в Израиле с бюджетным дефицитом.

Наша редакция писала, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Рост и снижение процентной ставки влияет на стоимость предложений банков по депозитам и кредитам.