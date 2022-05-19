В Израиле растут цены на недвижимость из-за замедления темпов выдачи ипотечных кредитов

Банковские заимствования сократились по мере роста процентных ставок, но тенденции рынка остаются для экспертов неясными. Цены на недвижимость в годовом исчислении выросли более чем на 16 процентов.

Данные, опубликованные на этой неделе Банком Израиля, показывают, что ежемесячные ипотечные займы снизились в Израиле до 10,5 млрд шекелей ($3,13 млрд) в апреле, что на 22% ниже мартовского уровня в 13,4 млрд шекелей ($3,99 млрд).

Это снижение совпадает с апрельским повышением процентных ставок, которые выросли впервые с 2018 года с 0,1% до 0,35%, или, в пересчете на прайм-ставку, с 1,5% до 1,85%.

Повышение процентных ставок произошло после года рекордных ипотечных заимствований: 130,5 млрд. шекелей (38,9 млрд. долларов США) за последние 12 месяцев, или в среднем 10,88 млрд. шекелей (3,24 млрд. долларов США) в месяц, хотя в разные месяцы наблюдаются значительные колебания.

По крайней мере, до марта цены на жилье по всему Израилю продолжали расти, увеличившись более чем на 16% в годовом исчислении и на 2% в период с февраля по март, что является самым резким ростом за последнее десятилетие, согласно данным Центрального статистического бюро (ЦСБ), опубликованным также на этой неделе.

CBS сообщило о двузначных темпах роста во всех районах — 18,5% в центре, 13,8% на севере и 12,3% на юге. В Иерусалиме цены выросли на 16,7%, в Тель-Авиве — на 16%, а в Хайфе — на 14,9%.

Курсор ранее писал, что война в Украине станет причиной замедления роста экономики во всем мире. Организация Объединенных Наций значительно понизила прогноз роста мировой экономики в этом году с 4% до 3,1%, заявив, что война в Украине вызвала рост мировых цен на продовольствие и сырьевые товары и усилила инфляционное давление, подорвав хрупкое восстановление после пандемии COVID-19.