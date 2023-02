В США предлагают ввести налог на роботов, заменяющих людей на работе

Бывший глава Microsoft и некогда самый богатый человек планеты Билл Гейтс на протяжении многих лет выступал за введение налога за использование роботов. Его поддерживали и другие миллиардеры, а теперь к ним присоединился сенатор Берни Сандерс, позиционирующий себя как защитник интересов рабочего класса.

Об этом сообщает портал Т4.

Отмечается, что парламентарий возродил популяризованную футуристами в 1980-х и 90-х годах риторику налога на роботов, которая в то время казалась научной фантастикой.

Аргумент Сандерса достаточно прост: чтобы помешать владельцам бизнеса заменить наемных работников роботами и автоматизированными системами, правительство должно установить налоги, лишающие их каких-либо стимулов. Проще говоря, сенатор хочет сделать такую практику наказанием.

«Это огромная проблема. Сейчас совершается революция с искусственным интеллектом и робототехникой. Миллионы рабочих лишатся работы, кто принимает эти решения?», — заявил Сандерс.

В своей новой книге «It’s OK To Be Angry About Capitalism» («Это нормально злиться на капитализм») Берни Сандерс предлагает более глубокий взгляд на эту тему. Он считает, что если работники будут заменены роботами во многих отраслях, нужно будет адаптировать налоговую и регуляторную политику. Кроме того, нужны гарантии, что эти изменения не просто оправдание для гонки по прибыли транснациональных корпораций. Еще одним важным моментом является участие рабочих в процессе принятия решений о том, где и как следует внедрять ИИ и робототехнику.

