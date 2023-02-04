11 причин, по которым вам стоит добавить просо в свой рацион

Просо — один из суперпродуктов, который удовлетворит ваши потребности в углеводах, не нанося ущерба вашему здоровью.

Доктор Шубхашри М.Н. рассказал все о многогранном просе. Он написал в своей материале, что просо очень питательно и не содержит глютена, поэтому оно приобрело популярность.

Исследования, включенные в его отчет, показывают, что просо является богатым источником витамина В и минералов.

Просо может помочь снизить риск следующих заболеваний:

1. Нарушения свертываемости крови

Это редкие заболевания, которые нарушают то, как ваше тело контролирует свертывание крови. Это может привести к аномальному кровотечению, что может привести к массивной кровопотере.

2. Глистная инвазия

Это происходит, когда черви заражают ваши органы, включая кишечник.

3. Боль в животе

4. Почечные камни

5. Дизурия

Дизурия обычно возникает, когда вы чувствуете боль, дискомфорт или жжение во время мочеиспускания. Согласно сообщениям, женщины чаще страдают от этой проблемы, чем мужчины.

6. Гематологические нарушения

Гематология – это изучение и лечение крови. Гематологические расстройства включают три заболевания: лейкемию, лимфому и миелому. Каждый из них возникает из-за аномальных клеток крови и проявляется разными симптомами.

7. Диспепсия

Это просто другое слово для расстройства желудка. Человек с несварением желудка может чувствовать боль в животе, вздутие живота, кислотный рефлюкс, изжогу или обильную отрыжку.

8. Зуд

9. Лихорадка

10. Раны и язвы

11. Геморрой

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