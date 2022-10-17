2 продукта в вашем холодильнике, которые практически гарантируют набор веса

Чтобы узнать больше о продуктах, вызывающих ожирение, которые могут скрываться прямо на вашей собственной кухне, SheFinds.com поговорили с экспертами в области здравоохранения Лизой Ричардс и Биллом Брэдли. Они сказали, что ароматизированные йогурты и заправки для салатов в бутылках — это два продукта, от которых вам следует держаться подальше, если вы пытаетесь похудеть.

1. Ароматизированный йогурт

Когда вы выберете правильный йогурт, он может стать невероятно здоровой частью вашего рациона. Однако Ричардс предупреждает, что некоторые сорта могут навредить вашему здоровью. Лучше исключить сладкие, ароматизированные йогурты. «Если йогурт, который вы держите в холодильнике и регулярно потребляете, полон добавленного сахара и жира, вы увидите положительные изменения после того, как откажетесь от него, — сказала она. — Вы, вероятно, почувствуете некоторую потерю веса, когда исключите из своего рациона продукты с высоким содержанием жиров и сахара. У вас также может быть более стабильный уровень глюкозы и, возможно, меньше воспалений в вашем теле».

Вместо этого она рекомендует выбирать йогурт «высококачественный и богатый белком, практически без добавления сахара». В конце концов, лучшее эмпирическое правило — всегда смотреть на этикетки.

2. Салатные заправки в бутылках

Никто не хочет есть сухой салат, поэтому хорошая заправка считается необходимой. Это может быть даже основным продуктом в вашем холодильнике. Тем не менее, Брэдли отмечает, что многие бутилированные и купленные в магазине варианты вредны для здоровья, особенно если вы пытаетесь похудеть. «Некоторые заправки для салатов в бутылках содержат много калорий, добавленный сахар, консерванты, богатые натрием, и насыщенные жиры», — предупреждает он, отмечая, что «когда вы потребляете слишком много насыщенных жиров, холестерин может накапливаться в ваших артериях и может привести к их закупорке».

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