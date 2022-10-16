Названы простые продукты для хорошего зрения

В цифровую эпоху, когда все технологично, особенно после пандемии, когда работа на дому стала обязательной, вам нужно хорошо заботиться о своих глазах, чтобы иметь здоровое зрение. Вот 7 продуктов для хорошего зрения.

Как и другие орехи и семена, миндаль обычно полезен для здоровья глаз. Миндаль содержит витамин Е. Этот витамин обеспечивает защиту от неконтролируемых веществ, которые угрожают здоровым тканям. Регулярное потребление витамина Е может помочь предотвратить катаракту и возрастную дегенерацию желтого пятна.

Общеизвестно, что морковь полезна для здоровья глаз. Они содержат бета-каротин в дополнение к витамину А. Витамин А и бета-каротин полезны для глаз, что также может помочь избежать серьезных проблем с глазами, включая инфекции.

Зеленые листовые овощи содержат лютеин и зеаксанти. Это два антиоксиданта, которые могут помочь вам лучше видеть и остановить дегенерацию желтого пятна. Эти антиоксиданты, а также витамины А, С, К, фолиевая кислота и минералы, такие как железо и кальций, в изобилии содержатся в зеленых листовых овощах, таких как капуста, шпинат, салат, брокколи и горох.

Апельсины, лимоны, помидоры и грейпфруты — это лишь несколько примеров цитрусовых, богатых витамином С, полезным для глаз. Кроме того, эти цитрусовые содержат дополнительные витамины, минералы и антиоксиданты. Они не только защищают ваше тело от повреждений, вызванных свободными радикалами, но также помогают восстановлению и росту новых тканей и клеток.

Некоторые из питательных цельных зерен, которые вы можете включить в свой рацион для улучшения зрения, — это овсянка, рис, ячмень и лебеда.

Жирная рыба, такая как тунец, лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и форель, богата нежирными белками и омега-3 жирными кислотами, которые полезны для глаз.

Яйца — отличная еда для здоровья глаз. Витамин А, лютеин, зеаксантин и цинк необходимы для поддержания здоровья глаз и содержатся в яичных желтках.

Ранее Курсор писал, чтомедик назвала три продукта, которые нельзя покупать в супермаркете.