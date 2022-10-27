Названы вредные привычки, от которых растет живот: не только еда

Лишний вес — это неприятно, но до тех пор, пока он концентрируется в основном в области конечностей, он относительно безопасен. А вот как только жир начинает скапливаться в области талии, пора принимать меры. К тому же, оказывается, живот может расти из-за вредных привычек.

Об этом пишет Домашний Очаг.

Курение. Во-первых, во время курения вы глотаете много воздуха, который помогает вашему животу раздуваться. Во‑вторых, ядовитые вещества, содержащиеся в табаке и табачном дыме, убивают полезные бактерии, которые отвечают за нормальную работу вашего кишечника. .

Спиртное. «Пустые» калории, которых много в любых алкогольных напитках, провоцируют быстрый набор веса. Во‑вторых, регулярное употребление алкоголя, даже в небольших дозах, замедляет наш обмен веществ и организм не перерабатывает жир в энергию, а запасает его. Наконец, в-третьих, алкоголь уничтожает полезные бактерии, которые живут в пищеварительном тракте и помогают предотвратить появление живота.

Газировка. Самые частые виновники вздутия живота — это пиво и газированные напитки. И если вы не хотите обнаружить утром неприятный сюрприз, воздержитесь от их употребления как минимум за два часа до сна — а лучше и вовсе откажитесь от них. Сладкие газированные напитки и алкоголь замедляют метаболизм и плохо сказываются на работе внутренних органов — так что плоский животик только одно из преимуществ отказа от них.

Злоупотребление кофе. С одной стороны кофе — это мочегонное средство, и логично предположить, что чем больше его пьешь, тем меньше воды и соли остается в теле. Но увы, на практике все иначе, и злоупотребление кофеином может вызвать обезвоживание организма, ухудшение работы пищеварительной системы — и, как результат, замедление метаболизма и появление живота.

Нерегулярное питание. Для стройности важно не пропускать завтрак, не есть позже, чем за три часа до сна, стараться не делать больших перерывов между приемами пищи. Эти простые правила помогут вам восстановить нормальный обмен веществ, и вашему организму будет проще сжигать уже запасенный жир.

Несоблюдение режима сна. Очень важно, чтобы вы получали достаточное количество ночного отдыха — и чтобы сон при этом был полноценным, глубоким и непрерывным. В противном случае увеличивается выработка стрессового гормона кортизола, который способствует запасанию лишнего жира именно в области талии.