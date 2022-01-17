Полезные свойства вишни, о которых вы не знали

В вишне содержатся антиоксиданты
Также в ней много противовоспалительных соединений. Вишня помогает предотвратить такие хронические заболевания как болезнь сердца, рак, диабет и ожирение.
Предотвращает диабет
Также эта ягода не вызывает скачки или падения уровня сахара в крови. Поэтому употребляя ее регулярно, вы можете предотвратить возникновение диабета.
Здоровый сон
В кислой вишне содержится мелатонин, который способствует хорошему и крепкому сну. Если выпивать вишневый сок утром и перед сном, можно увеличить время сна на полтора часа.
Облегчает артрит
Также употребление вишни полезно для людей, страдающих артритом . Регулярное добавление вишни или 100% вишневого сока в рацион уменьшает боль в суставах.
Снижает уровень холестерина
Если вы регулярно будете пить натуральный вишневый сок, общий уровень холестерина снизится.
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