Врачи назвали продукты, которые повышают иммунитет

В холодную погоду шансы заболеть особенно высоки, особенно в период пандемии, поэтому стоит добавлять в рацион продукты, которые помогут повысить иммунитет.

Всем известно противовирусное свойство лимона и имбиря, однако не только они повышают наш иммунитет.

Темный шоколад

Он действительно полезен, ведь в нем содержится антиоксидант, который защищает клетки от свободных радикалов, защищая от инфекций.

Жирная рыба

Она содержит омега-3, которая повышает иммунитет и общее состояние здоровья.

Куркума

Куркумин, который содержится в ней, помогает справиться с воспалительными процессами. Кстати, куркумин входит в состав некоторых лекарств и БАДов, которые принимают при инфекционных заболеваниях.

Зеленый чай

Любимый многими ароматный напиток содержит флавоноиды – природное средство для укрепления иммунитета и облегчения симптомов простуды.

Чеснок

Всем известно, что чеснок один из главных народных методов для повышения иммунитета.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в США обнаружен первый случай инфекции птичьего гриппа в коммерческом секторе.

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