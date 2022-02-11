Врачи назвали продукты, которые повышают иммунитет

Всем известно противовирусное свойство лимона и имбиря, однако не только они повышают наш иммунитет.
Темный шоколад
Он действительно полезен, ведь в нем содержится антиоксидант, который защищает клетки от свободных радикалов, защищая от инфекций.
Жирная рыба
Она содержит омега-3, которая повышает иммунитет и общее состояние здоровья.
Куркума
Куркумин, который содержится в ней, помогает справиться с воспалительными процессами. Кстати, куркумин входит в состав некоторых лекарств и БАДов, которые принимают при инфекционных заболеваниях.
Зеленый чай
Любимый многими ароматный напиток содержит флавоноиды – природное средство для укрепления иммунитета и облегчения симптомов простуды.
Чеснок
Всем известно, что чеснок один из главных народных методов для повышения иммунитета.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в США обнаружен первый случай инфекции птичьего гриппа в коммерческом секторе.
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