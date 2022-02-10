Медики рассказали, как выявить диабет на ранних стадиях

При сахарном диабете в организме вырабатывается недостаточное количество инсулина, который отвечает за доставку к клеткам глюкозы в нужном количестве. В результате повышается уровень сахара в крови, возникает риск развития инсульта, почечной недостаточности, инфаркта, гангрены и слепоты.
Об этом пишет Change.
Кроме того, заболевание крайне опасно из-за возможной гипо- или гипергликемической комы.
Тем не менее в 70% случаях диабет второго типа развивается бессимптомно.
Однако медики отметили, что пройти обследование стоит при появлении таких нетипичных признаков болезни, как частые рвота или тошнота в совокупности с низким кровяным давлением.
Также свидетельствовать о начале развития диабета могут сухость во рту, частое мочеиспускание и постоянная жажда, резкая потеря веса, повышенная утомляемость, обострение грибковых или гнойничковых заболеваний.
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